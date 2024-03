AKACJOWA 38 odcinek 345. Ramon musi przejść operację. Jego życie jest zagrożone. Streszczenie odcinka [03.04.2024]

Akacjowa 38 odcinek 345. Streszczenie

Ramona czeka niebezpieczna operacja usunięcia odłamka metalu, który ugrzązł w pobliżu serca. W ciele Maximiliana Mauro znalazł kawałek zielonego szkła. Przypuszcza, że bomba została ukryta w zielonym wazonie z kwiatami. W związku z tym zamierza przesłuchać Guadalupe i wszystkie służące. Ciało Maximiliana wraca po autopsji do domu przy Akacjowej.

Kiedy i gdzie oglądać 345. odcinek AKACJOWEJ 38?

345. odcinek Akacjowej 38 będzie można obejrzeć w środę 3 kwietnia. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 18:45. Odcinek potrwa około 40 minut.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 344. odcinka

W zamachu ginie Felix de la Vega i Maximiliano. Victor i Ramon zostają ciężko ranni i trafiają do szpitala, ale odzyskują przytomność. Zwłoki Maximiliano, ku rozpaczy Rosiny, zostają przewiezione na komisariat, gdzie mają być zbadane. Cayetana chce zrekompensować Teresie to, że uratowała jej życie, ale dziewczyna niczego w zamian nie chce.

O czym opowiada serial "Akacjowa 38"? Fabuła

Rok 1899. Justo wraca nocą do domu i usiłuje zgwałcić żonę. Carmen jest w zaawansowanej ciąży. Broniąc się, uderza męża w głowę. Jest przekonana, że go zabiła. Ucieka z domu wraz ze swoją matką, Teresą. Kobiety zabierają cenny zegarek, złoty łańcuszek, obrączkę i trochę pieniędzy. Wywożą ciało Justa i zagrzebują je płytko w lesie. Carmen rodzi dziewczynkę, której nadaje imię Inocencia. Teresa podejmuje decyzję, by zostawić dziecko w przyklasztornym przytułku. Teresa i Carmen zmieniają imiona. Teraz nazywają się Guadalupe i Manuela.