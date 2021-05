Artur Szpilka przegrał przez nokaut. Łukasz Różański triumfuje na gali boksu w Rzeszowie ZDJĘCIA, WIDEO

W walce wieczoru o pas WBC International podczas Knockout Boxing Night 15 w Rzeszowie Artur Szpilka przegrał z Łukaszem Różańskim przez nokaut po zaledwie 2 minutach i 25 sekundach. To było szaleńcze starcie!

Artur Szpilka znokautowany przez Łukasza Różańskiego Walka Artura Szpilki (24-4, 16 KO) i Łukasza Różańskiego (13-0, 12 KO) toczyła się w nowej kategorii bridger. Trwała bardzo krótko. "Szpila" rozpoczął agresywnie, Różański padł już po pierwszym jego ciosie! Szybko jednak wstał i w pierwszej rundzie aż trzy razy posłał Szpilkę na deski! Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej dwukrotnie wstawał, a sędzia dał mu czas na umycie i włożenie szczęki. Kilkanaście sekund później Różański wyprowadził kolejny, trzeci w ciągu dwóch minut potężny cios, a ponieważ Szpilka wcześniej opuścił ręce, to po raz trzeci wylądował w pozycji horyzontalnej. Sędzia wyliczył i odprowadził wieliczanina do narożnika. I to było na tyle. - Chciałbym podziękować kibicom, jesteście cudowni, bedę tutaj z wami. Dziękuję też trenerowi, całemu teamowi i mojej dziewczynie, która znosiła te trudy. Byłem nie do zniesienia czasami - mówił Łukasz Różański po walce. - Przez ekspertów byłem niedoceniany bardzo i jestem nadal myślę, ale jak to mówią na Podkarpaciu - psy szczekają, karawana idzie dalej!

Zupełnie szczerze... Szpilka niestety nie może już walczyć, a Różański? Młotek ma, zobaczymy gdzie z nim dojedzie, zabrakło mi trochę pokory po walce z jego strony - skomentował na Twitterze prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Pas mistrza świata nie dla Szpilki O tytuł mistrzowski jako pierwsi w kategorii bridger zmierzą się 18 czerwca Kolumbijczyk Oscar Rivas i Amerykanin Bryant Jennings. 32-letni Szpilka, który przed rezygnacją Kevina Lereny (zdecydował się wrócić do wagi ciężkiej i 17 lipca w Brukseli zmierzy się z Ryadem Merhym) był w rankingu 6., marzył o rewanżu z Jenningsem, z którym siedem lat temu przegrał przez nokaut w Nowym Jorku. Walka z Różańskim (w rankingu jest 10.) miała być dla zwycięzcy przepustką do eliminatora, ale obecnie, w najbardziej optymistycznym scenariuszu, mogłaby od razu uchylić wrota do starcia o mistrzowski pas pod koniec tego roku.

Jednak nie dla Szpilki. Różański zmiótł go w niedzielę z ringu i teraz jedyne, o czym może wieliczanin marzyć, jest doprowadzenie do szybkiego rewanżu. Czy to jednak ma sens? Szpilka - szkoda, ale bez szczęki się nie da... ukłony - skwitował Boniek. Podczas wcześniejszej walki gali Knockout Boxing Night 15 w Rzeszowie Mateusz Masternak wygrał na punkty - jednogłośną decyzją sędziów - z Adamem Balskim.

