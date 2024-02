Asp. szt. Rafał Zakrocki nagrodzony przez ministra spraw wewnętrznych. Uratował życie mężczyźnie

Rafał Zakrocki urodził się w 1977. Pochodzi z podproszowickich Opatkowic, a obecnie mieszka w Ostrowie. W Komisariacie Wodnym w Krakowie pracuje od 2014 roku. Akcja, za którą został nagrodzony, miała miejsce 3 lutego ubiegłego roku. Około godziny 1 w nocy policjant otrzymał informację od oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie o osobie, która znajduje się na moście Zwierzynieckim.

- Informacja nie mówiła wtedy, że mężczyzna skoczył do wody, ale ponieważ była taka możliwość, postanowiłem wszystko przygotować. Odpaliłem łódź, przygotowałem odpowiednie oświetlenie. Gdy za kilka minut przyszła wiadomość, że mężczyzna jednak wskoczył, byłem na miejscu niemal natychmiast. Wszystko działo się bardzo blisko naszego komisariatu – opowiada Rafał Zakrocki.

Pomimo trudnych warunków i ograniczonej widoczności, zauważył mężczyznę, który z trudem utrzymywał się na powierzchni. Policjant wskoczył do wody, podpłynął do tonącego i za pasek wyciągnął go na pokład łodzi. Dodatkowym utrudnieniem, poza ciemnością i lodowatą wodą, była waga tonącego, która znacznie przekraczała 100 kilogramów. Mimo to mężczyznę udało się wciągnąć na łódź, gdzie został okryty kocem ratunkowym. Następnie policjant dopłynął z niedoszłym topielcem do brzegu, gdzie wychłodzonego, ale przytomnego 26-latka przekazano przybyłej na miejsce załodze karetki pogotowia ratunkowego.