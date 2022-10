Babie lato to sposób lokomocji

Nastał słoneczny, ciepły dzień. Wczesnym popołudniem termometr pokazał piętnaście kresek powyżej zera. I wówczas delikatne powiewy wiatru przyniosły tysiące niteczek babiego lata. Pajęcze nitki startowały z nieodległej skarpy o południowej wystawie, gdzie pewnie było jeszcze cieplej. Niektóre z nich osiadały na trawie i gałązkach, inne leciały wysoko w niebo. Dużo opadło na zaparkowane samochody. Miałem je na wycieraczkach i lusterkach.

Pozwoliłem, by jedna z nich osiadała mi na twarzy. Poczułem się jak ów pastuszek z obrazu Chełmońskiego, który chwytał babie lato w dłonie. Odezwała się we mnie dusza wścibskiego przyrodnika. Zacząłem wypatrywać twórców symbolu złotej, polskiej jesieni. To maleńkie pajęczaki. Teoretycznie powinny tkwić uczepione na jednym z końców nitki, ale pomimo poszukiwań nic nie udało mi się znaleźć. Pech lub oczy już nie tak bystre jak niegdyś.