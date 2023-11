Badania mammograficzne w gminie Wielka Wieś. Bezpłatna profilaktyka, warto skorzystać

Badania są bezpłatne w ramach profilaktyki z zakresu mammografii. W pierwszym terminie badania (dla pań 50-69 lat) są pod hasłem: "Idę, bo chcę - chcę, bo warto - warto bo chcę żyć". Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr. tel. (58) 767 34 44 lub (58) 767 34 55 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -19.30. Więcej informacji na stronie: mojamammografia.pl

W drugim terminie badania (dla pań w wieku45-74 lata) są w ramach programu NFZ adresowanego do kobiet, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat. To w ramach akcji Profilaktyka Raja Piersi. Badania będą prowadzone 6 grudnia od godz. 9 do 16. Podobnie jak poprzednie na parkingu przed Urzędem Gminy Wielka Wieś. W przypadku badań 6 grudnia obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr tel. (58) 325 76 02 lub (61) 222 37 37 lub rejestracja poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.mammo-med.pl.