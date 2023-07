Bądź superbohaterem. Dzieląc się swoją krwią, dajesz szansę na życie i zdrowie nawet trzem osobom. Zobacz jaka krew jest potrzebna

Wakacje dla superbohaterów

Wakacje są okresem, gdy krew staje się darem jeszcze cenniejszym niż zwykle, a jej zapasy niebezpiecznie się kurczą. Letnie wyjazdy powodują bowiem, że mniej osób pojawia się w centrach krwiodawstwa, na drogach dochodzi zaś do większej liczby wypadków komunikacyjnych, których ofiary potrzebują czerwonego leku.

Tylko w Małopolsce obecnie pilnie jest potrzebna krew grupy:

A Rh-,

A Rh+,

AB Rh-,

0 Rh+,

0 Rh-.

Zaledwie jedna jednostka twojej krwi wystarczy, bo podarować szansę na zdrowie i życie trzem osobom. Regularne odwiedzając centrum krwiodawstwa w ciągu roku, możesz uratować nawet 24 osoby!

Superbohaterowi za każdym razem przysługuje posiłek regeneracyjny, zwrot kosztów dojazdu do jednostki pobierającej krew i zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz kolejnym. Dostaje też do ręki wyniki badań krwi. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, który oddał jej co najmniej 6 litrów lub 5 litrów w przypadku kobiet, może m.in. poza kolejnością korzystać z opieki placówek medycznych i usług farmaceutów w aptekach.