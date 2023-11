Barbórkę świętuje kilkanaście kopalni w Małopolsce. Są obchody u górników podziemnych i tych z zakładów odkrywkowych

Barbórka pod ziemią

- W programie obchodów mamy prezentację filmu barbórkowego, wręczanie odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych. Chociaż wydobycia soli już nie ma, kopalnia jest obiektem turystycznym, to wciąż prowadzimy prace zabezpieczające, a to są prace górnicze - podkreśla Anna Włodarska z biura prasowego Kopalni Soli Wieliczka.

Dwie kopalne soli i dwie kopalnie węgla

Małopolska to szczególne miejsce, bo ma dwie kopalnie soli (druga jest w Bochni, która do Dnia Górnika przygotowuje się za tydzień) i tyle samo kopalni węgla kamiennego.

Małopolskie kopalnie węgla kamiennego to Zakład Górniczy Brzeszcze oraz Kopalnia Węgla Kamiennego Janina w Libiążu. Obie te kopalnie należą do spółki Tauron Wydobycie i pracownicy obu tych kopalni nie planują hucznego świętowania, bo są obecnie w żałobie. Solidaryzują się bowiem z należącym do spółki Tauron Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie, gdzie we wtorek zginęło czterech górników.