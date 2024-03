Baśka wyjechała z wielickiej kopalni 22 lata temu. To był ostatni koń, który pracował tu pod ziemią

Wiemy, że klacz musiała się aklimatyzować na powierzchni, co trwało rok. Po wyjeździe trafiła do gospodarstwa rolnego pod Wieliczką, ale trudno jej było przystosować się do nowego otoczenia i innych koni. Po opuszczeniu podziemi Baśka nie umiała biegać, skubać trawy z łąki. Jednak wbrew powszechnym opiniom, że w podziemiach konie ślepną - Baśka dobrze widziała.

Gdy trafiła do ośrodka „Samaria” nie musiała pracować i nie była dosiadana. Na górniczej emeryturze spędziła 13 lat, czyli dokładnie tyle, ile przepracowała pod ziemią. Życie zakończyła w grudniu 2015 roku. Jak mówią w wielickiej kopalni tym samym domknął się rozdział historii koni pracujących w polskim górnictwie.