Będą budować drogę beskidzką Bielsko-Biała - Głogoczów. Zaczynają od badań geologicznych na najdłuższym odcinku

Odcinek V Jaroszowice – Kalwaria do badań

15,56 km drogi będzie badanie - to odcinek Jaroszowice - Kalwaria. To najdłuższy z odcinków wyodrębnionych w tym przetargu na badania geologiczne.

Odcinki trasy beskidzkiej

Część badań wykonanych - badania geofizyczne

Kolejne prace - badania geologiczne

- Planujemy wykonanie ponad 6,7 tysiąca odwiertów i ponad 2,4 tysiąca sondowań. Średnia głębokość odwiertu to 11 metrów, ich łączna długość to prawie 75,7 km. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, głębokość odwiertu może sięgać 30 metrów. Celem badań jest poznanie budowy geologicznej terenu, pobranie próbek z określonej głębokości, szczegółowe określenie warunków podłoża i zbadanie warunków nośności - wylicza GDDKiA.

61 km Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

Droga ekspresowa S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki, od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Budowana Północna Obwodnica Krakowa będzie w przyszłości częścią S52.

S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa nazywana jest Beskidzką Drogą Integracyjną. Połączy Bielsko-Białą i miasta leżące wzdłuż DK52 - Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską - z DK7 w Głogoczowie. Droga będzie miała 61 km i zostanie poprowadzona w nowym śladzie. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zostanie wybudowanych 12 nowych węzłów - Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę S52 od Bielska-Białej do Głogoczowa to IV kwartał 2025 roku. Droga będzie budowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Planowane połączenie S52 z przyszłą drogą ekspresową S7 Kraków – Myślenice będzie analizowane w ramach przygotowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla nowej zakopianki.