Będą dotacje na wymianę kopciuchów. Można kupić piece na gaz, prąd, biomasę, instalacje solarne i pompy ciepła

- Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych do 20 mg/m3 (przy 10 proc. O2), instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. Preferowane będą inwestycje związane z OZE, tj. montaż pompy ciepła, kotła na biomasę, pieca zasilanego prądem elektrycznym lub instalacji solarnej - informują urzędnicy w powiatu krakowskiego.

Dofinansowanie zakupu i montażu nowych pieców skierowane jest do mieszkańców powiatu krakowskiego. Z powiatowych pieniędzy 350 tys. zł przeznaczonych na wsparcie mieszkańców można uzyskać maksymalną dotację w wynosi 6 tys. zł.

Wkrótce rozpoczyna się nabór wniosków do programu, który ma trwać od 18 marca 2024 r. - do osiągnięcia 150 proc. środków przewidzianych na udzielenie dotacji, jednak nie dłużej niż 30 dni, czyli do 16 kwietnia 2024 r.

O warunki uczestnictwa w programie oraz sposób wypełnienia i składania wniosku można pytać drogą mailową: [email protected], lub telefonicznie dzwoniąc na nr 12 39 79 408.

Jest to czwarty rok z kolei, w którym mieszkańcy powiatu mogą starać się o dotacje na wymianę starych pieców. Z roku na rok zwiększana jest pula pieniędzy o 50 tys. zł, maksymalną kwotę dotacji powiększono w ubiegłym roku z 4 do 6 tys. zł i taka obecnie obowiązuje.