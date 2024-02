Będą szkolić specjalistów od energetyki odnawialnej. Branżowe Centrum Umiejętności powstaje w powiecie krakowskim

Rozpoczynający się w Krzeszowicach nowy projekt jest kolejnym działaniem w ramach kształcenia zawodowego oferowanego w szkołach prowadzonych przez powiat krakowski.

- Kształcenie to w obecnych czasach wymaga dostosowania do zmian technologicznych, a Branżowe Centrum Umiejętności doskonale wpisuje się w lukę związaną z edukacją osób w wyspecjalizowanych zawodach. Istotne jest to, że mamy do czynienia z branżą nowoczesną i perspektywiczną, dlatego cieszę się, że edukacja w szkołach powiatu krakowskiego będzie dobrze dostosowana do zapotrzebowania zmieniającego się rynku pracy - mówi starosta krakowski.