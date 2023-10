Będzie ścieżka rowerowa z Miechowa do Racławic

Nowa ścieżka rozpoczynałaby się w Bukowskiej Woli, w miejscu, gdzie kończy trasa prowadząca od lasu Chodówki. Następnie zostałaby poprowadzona wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783 w kierunku Racławic. Do granicy gmin w Klonowie za inwestycję odpowiedzialna będzie gmina Miechów, a od Klonowa dalej gmina Racławice. Oba samorządy otrzymały na realizację swoich zamierzeń promesy w wysokości 8,4 milionów złotych (Miechów) i prawie 8 mln zł (Racławice) z Programu Inwestycji Strategicznych.

- Ścieżka spełni dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze poprawi się bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych, którzy poruszają się drogą wojewódzką. Po drugie miłośnicy turystyki rowerowej otrzymają dodatkową możliwość realizowania swoich pasji. A istniejąca ścieżka pokazuje, że jest takich osób coraz więcej – mówi burmistrz Dariusz Marczewski.

Pewnym wyzwaniem dla projektanta przyszłej trasy rowerowej na pewno będzie takie jej poprowadzenie, by bezpiecznie można było pokonać skrzyżowania drogi wojewódzkiej z obwodnicą Miechowa i drogą ekspresową S7. Dalej ścieżka poprowadzi do Racławic, a następnie…. No , właśnie. To jeszcze nie zostało do końca przesądzone.