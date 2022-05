Będzie urodzaj na miód spadziowy

Liście takich drzew wyglądają na polakierowane, a jeśli sięgnąć najbliższego, okażą się lepkie niczym powleczone klejem. To spadź. Wyjątkowo wczesna, wodnista, ale jest. Wszystko to sprawka mszyc. Setki tysięcy, a może nawet miliony owadów, które jeden przy drugim w karnym ordynku, wkłuły się w delikatne tkanki młodych liści. Kolonie mszyc opanowały też młode pędy. Nie wygląda to ładnie, lecz za kilkanaście dni tkanki stwardnieją i słodkie eldorado zostanie ograniczone.

Owady ssą roślinne soki bogate w cukry, a zarazem ubogie w białka i aminokwasy. Mszyce, jak każde zwierzęta, potrzebują dużej ilości związków azotu, toteż nadmiar zbędnych cukrów usuwają w postaci słodkiej rosy. Powiem to jasno: owa słodycz to nic innego jak odchody. Zabijają się za nim mrówki, których karawany wędrują w górę i w dół pnia drzewa. W obronie bogatego źródła żywności toczą zaciekłe boje z biedronkami i innymi zjadaczami mszyc.