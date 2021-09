Białe bociany już odleciały na południe. W sposób widowiskowy i zwracający uwagę

Jeśli u białego boćka zostawić czerwone nogi i dziób, a biel zamienić w czerń, wyjdzie bohater dzisiejszego opowiadanka. I jeszcze jedno: owa czerń to nie byle jaka czerń. To metalicznie połyskująca i mieniąca się zielono w promieniach słońca barwa.

Ptak, proszę wybaczyć, grzechu wart. Znany amator ryb często przechadza się korytem górskich potoków czy brzegami większych rzek. Nielubiany przez posiadaczy stawów z rybami, które jeśli tylko może, nawiedza w celach konsumpcyjnych. Jeśli mu nie przeszkodzić, wybierze wszystkie ryby co do jednej. Czarne bociany w tej chwili odlatują na zimowiska do ciepłych krajów. Przy odrobinie szczęścia można je wypatrzeć nad brzegami rzek, które przepływają przez Karpaty. Dopiero co widziałem trzy okazy, które tuż przy ruchliwej drodze polowały na ryby w płytkiej rzece.

Co prawda łup był długości palca, ale wybierane cierpliwie sztuka po sztuce pozwalały na zapełnienie żołądka. Bociany nie okazywały najmniejszej płochliwości. Podszedłem do nich na kilkanaście kroków. Nie przerywając łowów odeszły nieco dalej. Kilka dekad temu taka sytuacja nie miałaby miejsca. Na widok człowieka czarne bociany wiały gdzie pieprz rośnie. Wyjąłem komórkę z kieszeni i skorzystałem z okazji.