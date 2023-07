Białorusin podstępem chciał wjechać do Polski. Skleił kartki w paszporcie, bo miał w tym cel. Wpadł podczas kontroli straży granicznej

Mężczyzna z Białorusi przyleciał do Krakowa z Turcji. W trakcie odprawy paszportowej w lotniczym przejściu granicznym w Krakowie - Balicach początkowo chciał uzyskać ochronę międzynarodową. Gdy usłyszał jakie są zasady jej uzyskania, w tym konieczność zatrzymania paszportu - zrezygnował z tej formy ochrony.

- Kiedy sprawdzono czy obywatel Białorusi spełnia warunki wjazdu do RP, okazało się, iż wiza którą posiada jest unieważniona zarówno w systemie, jak i fizycznie. Ponadto stwierdzono, że w paszporcie cudzoziemca celowo zostały sklejone strony 4-5, na których znajdował się litewski stempel kontroli granicznej z graficznym przedstawieniem odmowy wjazdu - informuje Justyna Drożdż z Zespołu Prasowego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Dodatkowe sprawdzenia w systemach straży granicznej pokazały, że dane mężczyzny figurują jako osoby, której należy odmówić wjazdu. To nie był jeszcze koniec odkryć związanych z kombinacjami, których dopuścił się 27-latek. Funkcjonariusze straży granicznej ustalili, że mężczyzna na Białorusi zmienił dane, by wjechać do strefy Schengen bez ciążącego na nim wpisu o tym, że jest niepożądany.