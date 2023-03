Bieg Tropem Wilczym w Miechowie. „Rączy Koń” najszybszy na wilczym szlaku. Zobacz zdjęcia uczestników 26.03.2023

Bieg Tropem Wilczym 2023 w Miechowie

W odróżnieniu od ubiegłorocznej inauguracji biegu w Miechowie, która odbywała się przy przenikliwym zimnie, tym razem pogoda dopisała znakomicie. Było słonecznie, ciepło, więc i chętnych do biegania było więcej.

Na starcie stanęło kilka pokoleń

Bieg Tropem Wilczym 2023 - kto wygrał?

Najszybszy na dystansie okazał się natomiast doskonale znany w krakowskim środowisku biegowym Bogusław Opryszek, noszący dumny i wiele mówiący pseudonim Rączy Koń. To właśnie on przy okazji kolejnych edycji Krakowskiego Biegu Sylwestrowego przygotowuje fantazyjne przebrania. W Miechowie udowodnił, że „na poważnie” też biega świetnie. Mimo prawie 55 lat (skończy w lipcu) jako jedyny zdołał pokonać pięciokilometrową trasę w czasie poniżej 20 minut. Jeżeli komuś niewiele to mówi, niech spróbuje przebiec 1 kilometr poniżej czterech minut.