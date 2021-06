Biegi. Kalendarz startów dla biegaczy w Krakowie i Małopolsce. W sobotę III Nocne Grand Prix LATO 2021

Kalendarz startów dla biegaczy w Krakowie i Małopolsce LATO 2021

CZERWIEC

19.06 Kraków, III Nocny Grand Prix Krakowa

Dystanse: 23 km, 11 km, 5 km, 3km.

Zapisy: procedura rejestracji na zawody po terminie (obowiązuje trzecia stawka wpisowego):

Do czwartku (17.06) włącznie można zgłosić się jeszcze przez formularz główny na stronie internetowej krakowbiega.pl. Płatność przelewem lub przez szybkie płatności. Osoby, które opłacą swój start zostaną przeniesione do systemu zawodów oraz otrzymają nadany numer startowy. Osoby, które do czwartku włącznie nie opłacą wpisowego zostaną usunięte z listy startowej.

zgłoszenia – tutaj.

W piątek (18.06) w ramach zgłoszeń po terminie, dopuścimy możliwość zgłoszenia przez formularz uproszczony (nowy link ukaże się w piątek na krakowbiega.pl). Płatność przez szybkie płatności lub gotówką w centrum zawodów. Brak możliwości zgłoszenia się na bieg na miejscu.