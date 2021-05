Biertowice. Sprawcy napadu na stację paliw zatrzymani. Grożąc maczetą zabrali pieniądze i papierosy [WIDEO]

Nagranie z kamer monitoringu

Źródło: malopolska.policja.gov.pl

Na stację podjechali oplem, z którego wysiadło pięciu mężczyzn. Mieli zakryte twarze i założone rękawiczki.

Przedmiotem przypominającym broń oraz maczetą sterroryzowali pracujące tam w tym czasie dwie kobiety, zabierając z kasy ok. 1000 zł, a z półek kilka paczek papierosów. Jak ustaliła policja, drugi samochód (bmw), a w nim szósty mężczyzna czekał na nich w pobliskim lesie.

Tam właśnie sprawcy pojechali po dokonaniu rozboju. Część z nich przesiadła się do bmw, po czym odjechali w różnych kierunkach. Zanim to zrobili, zdążyli jeszcze częściowo zmienić swoje ubrania. Te, które zdjęli, porzucili razem z niebezpiecznymi narzędziami. 6 maja, podczas wizji lokalnej w terenie, policjanci z Myślenic natrafili na nie. Była to druga maczeta oraz pistolet gazowy.