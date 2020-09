Biertowice. Z nowej sali skorzystają uczniowie, a nawet... absolwenci

Ale to nie wszystko. W budynku o powierzchni użytkowej 524 m², oprócz sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów oraz pomieszczenia gospodarczego, zmieszczono również dwie sale dydaktyczne, czyli dokładnie tyle ile szkole brakowało odkąd, po reformie, do podstawówek wróciły klasy siódme i ósme. Docelowo będą w nich urządzone pracownie: fizyczno-chemiczna i biologiczno-geograficzna (szkoła już w ubiegłym roku pozyskała środki na sprzęt i materiały dydaktyczne do nich), ale na razie, z powodu pandemii, służą na stałe dwóm klasom, które są do nich „przypisane”.

- Kiedy skończy się okres obostrzeń będą służyły już wszystkich klasom na zmianę. Zyskaliśmy więc pracownie, ale nie tylko to. Bez tych dwóch dodatkowych sal zajęcia musiałby się odbywać w systemie dwuzmianowym i to do późnego popołudnia, bo mieliśmy sześć sal a klas jest osiem. Dużym wyzwaniem byłaby też organizacja pracy nauczycieli, którzy dojeżdżają do nas na godziny – mówi dyrektor Skrzeczek.