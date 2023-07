Big Jump w Dolinie Będkowskiej. Zanurzali nogi w wodzie i przypominali o ratowaniu rzek i trosce o czystość wód

Symboliczne zanurzanie stóp w rzece

Spotkanie objął patronatem wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos, a podczas akcji w Dolinie Będkowskiej reprezentował go wicewójt gminy Karol Tucharz. Organizatorami Wielkiego Skoku do wody była gmina Wielka Wieś i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Wielkowiejski Targ.

Symbolem akcji „Big Jump” był wiersz "Woda" Wisławy Szymborskiej. Przytaczamy go w całości.

"Woda" Wisława Szymborska

Kropla deszczu mi spadła na rękę,

utoczona z Gangesu i Nilu,

z wniebowziętego szronu na wąsikach foki,

z wody rozbitych dzbanów w miastach Ys i Tyr.

Na moim wskazującym palcu

Morze Kaspijskie jest morzem otwartym

a Pacyfik potulnie wpływa do Rudawy

tej samej, co fruwała chmurką nad Paryżem

w roku siedemset sześćdziesiątym czwartym

siódmego maja o trzeciej nad ranem.

Nie starczy ust do wymówienia

przelotnych imion twoich, wodo.

Musiałbym cię nazwać we wszystkich językach

wypowiadając naraz wszystkie samogłoski

i jednocześnie milczeć - dla jeziora,

które nie doczekało jakiejkolwiek nazwy

i nie ma go na ziemi - jako i na niebie

gwiazdy odbitej w nim.

Ktoś tonął, ktoś o ciebie wołał umierając.

Było to dawno i było to wczoraj.

Domy gasiłaś, domy porywałaś

jak drzewa, lasy jak miasta.

Byłaś w chrzcielnicach i wannach kurtyzan.

w pocałunkach, całunach.

Gryząc kamienie, karmiąc tęcze.

W pocie i rosie piramid, bzów.

Jakie to lekkie w kropli deszczu.

Jak delikatnie dotyka mnie świat.

Cokolwiek gdziekolwiek kiedykolwiek się działo

spisane jest na wodzie babel.