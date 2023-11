Biórków Wielki. Dwór rodziny Woźniakowskich to już niemal całkowita ruina

Murowany dwór w Biórkowie Wielkim został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Właścicielem tutejszego majątku był wtedy Alfred Milieski. Dwór był otoczony parkiem, założonym w pierwszej połowie XIX w. W skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego wchodziła też stajnia. W drugiej połowie XIX w. przebudowano budynek, dodając skrzydło zachodnie. Następnie obiekt został sprzedany Ignacemu Paderewskiemu.

W 1899 roku część zadłużonego majątku rozparcelowano, a resztę wraz z dworem kupił Marcjan Woźniakowski. Po częściowym zniszczeniu podczas I wojny światowej dwór ponownie przebudowano po 1920 r. Wnukiem Marcjana Woźniakowskiego był Jacek Woźniakowski, urodzony tu w kwietniu 1920 r. historyk sztuki, pisarz, eseista, pierwszy demokratycznie wybrany prezydent Krakowa po 1989 roku (kierował miastem w latach 1990–1991). Prywatnie był ojcem europosłanki Róży Thun.

Woźniakowscy byli właścicielami dworu do 1945 roku. Następnie ich majątek został upaństwowiony. Przez kilkanaście lat dwór był własnością gminy Koniusza, która nie mając środków na odnowę zabytku, sprzedała go osobom prywatnym. Te z kolei aktem notarialnym przekazały go Fundacji Wczoraj Dziś i Jutro. Ta postawiła sobie za cel przywrócenie dworowi dawnego blasku. Na miejscu były organizowano pikniki, wydarzenia kulturalne, pokazy rycerskie. Podjęto też szereg prób zdobycia środków na renowację obiektu, ale jak widać na załączonych zdjęciach, nie zakończyło się to powodzeniem.