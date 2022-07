"Bolivar" odc. 32. Przedwczesny poród. Streszczenie odcinka [21.07.2022]

Bolivar odc. 32. Streszczenie

Armia Bolivara kontynuuje morderczą wędrówkę przez Andy. Żołnierze są wycieńczeni. Ludzie Rondona zaczynają się buntować. Mercedes zaczyna wątpić w sens całej wyprawy. Ukochana Bolivara, Pepita, czuje się coraz gorzej. Rocio przedwcześnie rodzi dziecko. Po wielu trudach, patrioci docierają do miasteczka Socha. Ojciec Felisy odnajduje rojalistów i wyjawia im to, co wie na temat ruchów wojsk Bolivara. Generał Barreiro próbuje przechytrzyć patriotów. Tymczasem Manuelita nie jest zachwycona życiem u boku męża w Limie. Nudzą ją konwenanse i postanawia zaprzyjaźnić się z pewną osobą o kontrowersyjnych poglądach.