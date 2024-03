Burmistrz Miechowa Dariusz Marczewski: Nie będę wieszał plakatów

Teoretycznie jest jeszcze kilka dni na to, by zgłaszać kandydatów na stanowisko burmistrza Miechowa. Jak odtąd zarejestrował się tylko sprawujący tę funkcje od 2010 roku Dariusz Marczewski. I wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał konkurenta, bo przedstawiciele komitetów, które miałyby ewentualnie takie prawo zapowiadają, że nie zamierzają wystawiać swojego kandydata w Miechowie.

- Myślę, że w ciągu tych lat, w których sprawowałem swój urząd pokazałem, ze jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami i być może z tego wynika fakt, że jestem jedynym kandydatem – mówi zainteresowany.

W ubiegłym tygodniu urzędujący burmistrz opublikował w mediach społecznościowych materiał, który w skondensowanej formie zawiera dokonania ostatniej kadencji. Informuje m. in., że wartość zrealizowanych w tym okresie inwestycji to 115 mln złotych, z czego 781 mln pochodziło ze źródeł zewnętrznych. Ulotka zostanie mieszkańcom rozesłana do skrzynek. Burmistrz Marczewski zapewnia, że druk i kolportaż materiału sfinansował ze swoich prywatnych środków. Zapowiedział również, że nie ma zamiaru wieszać w mieście ani gminie plakatów i banerów ze swoim wizerunkiem.