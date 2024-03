Cały ten zgiełk. Gorzkie żale przybywajcie Julia Stankowska

Miałam osiem, może 10 lat. Był Wielki Tydzień i dziadek zabrał mnie do kościoła na jakieś czuwanie. Ozdobiony fioletami wiejski kościół, ledwo oświetlony i pachnący kadzidłem, niósł atmosferę tajemnicy. Ludzi nie było zbyt wielu. Tylko kilka starszych kobiet, które zaczęły zawodzić lamentacyjne pieśni. Nie podobało mi się ani to co śpiewały, ani to, że fałszowały więc syknęłam w stronę dziadka: ‘czy one nie mogłyby przestać? ‘ Tego srogiego spojrzenia nigdy nie zapomnę. Ani jego krótkiej odpowiedzi: „każdy, jak umie Pana Boga chwali”.