Cały ten zgiełk. Janusz Filipiak diagnozuje świat

Prof. Filipiak osiągnął pozycję, która pozwala na szczerość. I z tego korzysta. Wścieka go spadek poziomu polskich i europejskich uczelni technicznych. Również jego macierzystej AGH. Proponował, by w Krakowie powstał „międzyuczelniany program naukowy wokół badań na rzecz ochrony środowiska, który byłby globalnym wyróżnikiem krakowskich uczelni. Nikt nie chciał o tym rozmawiać”. Postulował federację AGH, UJ i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN” - nie było odzewu. Gdyby wcielono w życie te racjonalne pomysły, nie mielibyśmy dziś powodów do narzekania, że unijne zielone rozporządzenia wymuszają na nas import technologii z krajów zachodnich. Tymczasem powtórzyliśmy schemat z lat 90. - zamiast zarabiać na wiedzy, sprowadzamy gotowe rozwiązania- ani to opłacalne, ani kreatywne, ani mądre.

Cierpkich uwag przeczytamy sporo. Twórca Comarchu obserwuje z bliska gospodarkę niemiecką (jego firma działa też tam) i nie ma dla Niemców radosnych prognoz: intelektualna ospałość, niechęć do wysiłku i ryzyka, czyli syndrom sytych kotów, sprawiają, że niemiecka ekonomia boryka się z brakiem wartościowych kadr. Zwłaszcza w sektorze informatycznym.