Cały ten zgiełk. Putin czeka na ukraiński "dylemat Powstania Warszawskiego". Rosja miesza w Afryce, a my jej pomagamy

Czeka aż pojawi się ukraiński ‘dylemat Powstania Warszawskiego’ i Ukraińcy zaczną się zastanawiać, czy warto ‘strzelać do wroga z brylantów’, czy ci wszyscy zabici - sportowcy, poeci, dzieci - zrównane z ziemią wsie, szpitale i przedszkola, i exodus milionów, nie są ceną nazbyt okrutną. Nas to pytanie do dziś prześladuje.

Kreml uwzględnił czynnik czasu – i odległości - w całej kalkulacji. W zglobalizowanym świecie odległość jest wartością pozorną, a imperia – czy to realne, czy pretendujące – tkają na rozmaitych krosnach. Na przykład w Afryce.

Od dekady Kreml mocno wspierał produkcję i eksport zbóż, a analitycy przewidywali, że Rosja będzie największym w świecie sprzedawcą pszenicy. W roku 2000 rosyjska pszenica stanowiła mniej niż 1 % światowego eksportu ale w 2017 już 18 %. Żeby zrozumieć jak potężną jest to bronią zauważmy, że kiedy w 2010 r. Rosja zakazała eksportu, światowe ceny wzrosły o prawie 50 %. A potem przyszła Arabska Wiosna, której zapalnikiem był wzrost cen chleba. Bogata w czarnoziemy Ukraina nie zasypiała gruszek w popiele i zapowiadała, że w 2-30 roku będzie mogła wyżywić miliard ludzi. Pszenica z Rosji i Ukrainy cieszy się na Czarnym Lądzie sporym wzięciem. Ceny w Nigerii, Sudanie, Maroku, Tunezji, czy Algierii są uzależnione od tych dostaw. W Egipcie aż 85% pszenicy pochodzi z Rosji.