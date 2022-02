Car, który się myli, to podejrzany car. Będą tropić najeźdźców nawet w wychodkach

Aż korci by szukać tajemnicy losu, którego zrządzeniem Ukraińcy umierają dzisiaj nie tylko za wolność swoją ale i za wolność naszą. Każdy dzień ich oporu działa na naszą korzyść: otwiera oczy Zachodowi i podgryza pozycję cara. Jeszcze 10 dni temu przyjęcie Ukrainy do Unii wydawało się niemożliwe, dzisiaj mówi się o otwarciu procedury akcesyjnej. Jeszcze 5 dni temu Putin mówił, że Ukraińcy to Rosjanie a Ukraina jest sztucznym tworem. Teraz zacięty opór pokazuje Rosjanom, że Ukraińcy są osobnym narodem a ich państwo jest bytem realnym. Zatem ich prezydent się mylił. A car, który się myli, to podejrzany car.

Armia Mordoru jest bez porównania liczniejsza. Putin nie kłamie, gdy przechwala się potęgą nowych rodzajów broni. Porównanie militarnych zasobów Ukrainy i Rosji układa się w obraz Dawida stojącego naprzeciw Goliata. Potężny Goliat nie miał równych sobie wojowników, aż na jego drodze stanął młody pasterz Dawid, któremu nikt nie dawał najmniejszych szans, bo miał tylko procę - narzędzie naiwnie proste, jak zabawka. A jednak kamykiem z procy młodzik powalił olbrzyma.