Cena zdrady. Felieton Grzegorza Tabasza

To, że ptaki śpiewające, sikorki, wróble i inny upierzony drobiazg jest niestały w uczuciach wiemy z absolutną pewnością dopiero od kilku lat. Rozwiązłość sprzyja różnorodności genetycznej w obrębie gatunku i zwiększa jego odporność na zmiany środowiska.

Stałe związki mają zalety i część ptaków poszła drogą dozgonnej wierności, lecz bogate życie seksualne jest stałym fragmentem gry. I to wielu gatunków ptaków. Rozwiązłość jednak kosztuje. Ornitolodzy przebadali wróble na odizolowanej wyspie. Dzięki badaniom DNA mogli prześledzić losy związków i ich potomstwa.

Samce zdecydowanie gorzej opiekują się pisklętami poczętymi w wyniku zdrady. Bastardy dostają mniej pokarmu. Skąd panowie wiedzą, które pisklaki są swoje, a które cudze? Obserwując zachowanie partnerek. Im większe skłonności do skoku w bok, tym mniejszy zapał do łożenia w zawartość gniazda. Czyli wyraźna tendencja do preferowania wierności i stałości. I nie chodzi tu o moralność, jeno o bardzo egoistyczne dążenie do przekazania swoich własnych genów.