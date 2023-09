Charsznica. Małopolskie Dni Kapusty. Najcięższa główka wyrosła na… Mazowszu!

Uprawa i kiszenie kapusty w rejonie Charsznicy trwało od wieków, ale prawdziwy rozkwit zaczął się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Miejscowy wójt Jan Żebrak, który również uprawia kapustę, przypomina jako pierwsi podnieśli uprawę kapusty na wyższy poziom mieszkańcy sąsiadującego w Charsznicą Chodowa. Powstały tam nie tylko nie tylko uprawy na dużą skalę, ale też lokalna spółdzielnia. Jej członkowie uprawiali kapustę, ale też ją przetwarzali i sprzedawali na nieodległym Śląsku.

- Jak to się udało, jak to zaczęło funkcjonować, zaowocowało dobrymi dochodami, przyzwoitymi cenami, no to trzeba było iść dalej za ciosem, rozwijać tą produkcję. A ciekawi sąsiedzi podpatrzyli i również zdecydowali się na uprawę kapusty, we własnym zakresie. We własnych gospodarstwach. No i ruszyła lawina - mówił wójt w prasowym wywiadzie.