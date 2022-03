Chcesz pomóc Ukrainie? Pakiet niezbędnych informacji!

Lokalnie, starostowie będą odpowiadali za zorganizowanie Powiatowych Magazynów Pomocy - odpowiednią segregację i kategoryzację produktów (według listy produktów, które powinny być przekazywane), pakowanie produktów na palety, funkcjonowanie PMP przez 24 h na dobę, przyjmowanie produktów, a także podział zebranych rzeczy na te przeznaczone dla Ukraińców przebywających na terenie Polski, jak i te, które będą przewożone na Ukrainę.

Za dystrybucję produktów odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. To strażacy będą organizować transport darów do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ewentualnie do organizacji pomocowych. Również PSP będzie na bieżąco zgłaszać gromadzone produkty do bazy RARS.

Specjalna infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce: 12 210 20 02