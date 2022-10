Chodów. W czasie budowy dróg doszło do dewastacji obszaru Natura 2000 Aleksander Gąciarz

W Chodowie koło Charsznicy doszło do dewastacji obszaru Natura 2000. Ze skarpy, którą porastały chronione murawy kserotermiczne, pobrano materiał do budowy dróg dojazdowych do pól. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaleciła przerwanie prowadzonych prac i zwróciła się o wyjaśnienia do Starostwa Powiatowego w Miechowie.