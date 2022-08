Cieszmy się widokiem bocianów. Jeszcze chwila i znikną za horyzontem Grzegorz Tabasz

Jakby nie patrzeć w kalendarz to i tak wyjdzie, iż nadchodzi półmetek lata. Lada chwila bociany odlecą do Afryki. Już z części gniazd zniknęły tegoroczne bocianki. Pozostałym nogi i dzioby czerwienieją w oczach. To znamię dorosłości i niestety, bilet na podróż do Afryki.