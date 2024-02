Ciężarówka wjechała na przejazd klejowy pod zamykające się rogatki w Balicach. Niebezpieczne i kosztowne zachowanie kierowcy pod Krakowem Barbara Ciryt

Na strzeżonym przejeździe kolejowym w Balicach zamykały się rogatki, oznajmiał to znak świetlny, jednak to nie powstrzymało kierowcy ciężarówki. Postanowił przejechać przez tory. Wjechał pod opadającą zaporę, która zatrzymała się na przyczepie jego pojazdu. Policjanci z powiatu krakowskiego za to przewinienie ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3 tys. zł mandatu, otrzymał też 15 punktów karnych.