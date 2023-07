Cyfrowe technologie dla szkoły podstawowej w Wielkiej Wsi. Kupili ekrany interaktywne słuchawki i długopisy 3D Barbara Ciryt

W pomoce edukacyjne i nowoczesne technologie zainwestowała Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi gmina Wielka Wieś Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Mobilne ekrany interaktywne, słuchawki, długopisy 3D - to urządzenia i pomoce do wyposażenia sal lekcyjnych, które pozyskała Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi. Koszt tych pomocy szkolnych to 25 tysięcy zł. Pochodzą one z pozyskanego grantu w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa".