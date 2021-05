Cyfryzacja w Krakowie i Małopolsce: wirtualna przestrzeń KPT dla organizacji pożytku publicznego. Całkiem za darmo!

- KPT na co dzień pomaga małopolskim przedsiębiorcom, ale dostrzega również znaczenie i wagę działalności organizacji pożytku publicznego. Dlatego zdecydowaliśmy się udostępnić zasoby Data Center – Centrum Danych – na potrzeby NGOsów. Nasz program pilotażowy wspiera cyfryzację usług organizacji i pomaga sprostać wyzwaniom pracy zdalnej w trudnym czasie ogólnoświatowej pandemii. Dzięki niemu, organizacje w prosty sposób będą mogły komunikować się z współpracownikami gdziekolwiek są, jeszcze szybciej i łatwiej

Chodzi z jednej strony o ułatwienie organizacjom funkcjonowania w niełatwych czasach pandemii i wychodzenia z niej, a zarazem popularyzację wykorzystania nowych technologii w kręgu NGSów. Ich praca staje się dzięki temu bardziej ekologiczna, a organizacja zużywa mniej sprzętu i zasobów koniecznych do działania. Wiedzą o tym wszyscy, którzy w ostatnich miesiącach dokonali cyfrowego skoku. Teraz pora na całą resztę!

Program „Wirtualna przestrzeń KPT” pozwala pracownikom organizacji pożytku publicznego korzystać z zasobów (danych i aplikacji) z dowolnego miejsca, co usprawnia pracę zespołu. O wiele prościej jest też współpracować z partnerami i osobami spoza NGO. Co najważniejsze - oferta KPT jest całkowicie bezpłatna - w ramach limitu określonego w regulaminie programu (jak czytamy w regulaminie, KPT jako organizator „umożliwia klientom uruchomianie i korzystanie z usług cloud computing świadczonych przez

Organizatora do prowadzenia działalności z upustem na poziomie 100 proc. wartości

uruchomionych usługi w okresie obowiązywania programu pilotażowego”).

KPT zapewnia miesięcznie każdej organizacji (wtajemniczeni dobrze wiedzą, o co chodzi):