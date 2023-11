Czy czeka nas prawdziwa zima jak kiedyś? Jest szansa na wyrównaniu deficytu wody w glebie

Dwa lata temu ilość wody z opadów była o połowę mniejsza. Do tego dochodziły bezśnieżne i równie suche zimy. Wszystko lub bardzo wiele wskazuje, że mijający 2023 roku przynajmniej w mojej części Pogórza przełamał niepokojący trend. Tym bardziej, że nadal pada, a co najważniejsze sypie śnieg.

Jeśli tendencje z ilością wody w atmosferze będą na podobnym co teraz poziomie, to czeka nas zima jak niegdyś. Deszcz ulegnie zamianie w śnieg i będzie biało. Tym bardziej, że prognozy długoterminowe również pokazują opady. Dobrze, a nawet bardzo dobrze.

Jest szansa na wyrównaniu deficytu wody w glebie, podniesienia lustra wody w studniach. Dunajec, Poprad czy Soła wreszcie nabrały wigoru.

Wracając do prognoz pogody, to lepiej podchodzić do ich z przymrużeniem oka. Te dwudziestoczterogodzinne są zazwyczaj wiarygodne w stu procentach, czterdziestośmiogodzinne sprawdzają się prawie zawsze. Dłuższe niż trzy dni to wróżby. Reszta, typu jaka będzie wiosna czy lato to pobożne życzenia.