Dachowanie na autostradzie A4 pod Krakowem. To była niebezpieczna noc Barbara Ciryt

Wypadek na autostradzie A4 w okolicy Brzoskwini i Chrosnej Ochotnicza Straż Pożarna w Mnikowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

W sobotę, 12 sierpnia na autostradzie A4 doszło do dachowania samochodu osobowego w okolicy Brzoskwini i Chrosnej. Zdarzenie miało miejsce nocą. To była niebezpieczna noc, bo w ciągu kilku godzin doszło także do tragicznego wypadku pod Oświęcimiem i czołowego zderzenia samochodów w Skawinie.