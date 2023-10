Dni Otwarte ASTOR. Strzelający żelkami robot i mnóstwo niespodzianek! Uczta dla małych i dużych miłośników technologii oraz robotyki

Tegoroczna edycja będzie o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy odbędzie się w dwóch lokalizacjach - przy ul. Feliksa Wrobela 3 oraz po sąsiedzku - przy ul. Feliksa Wrobela 5, oczywiście w Krakowie. Czy to oznacza też dwa razy więcej atrakcji?

- Przygotowaliśmy ponad 20 różnych atrakcji, m.in. stanowisko z robotem, który podaje cukierki do ręki. Myślę, że nie jedna osoba chciałaby mieć takie udogodnienie w domu. Co więcej, będzie też robot, który wyrzuca żelki – zobaczymy komu uda się je złapać! Dla najmłodszych będzie również możliwość przejażdżki robotem mobilnym, a starsi będą mieć szansę sprawdzenia swoich umiejętności w jeździe symulatorami wyścigowymi. Nie zabraknie także pokazów typowo przemysłowych robotów. Dodam, że to tylko mały przedsmak tego, co będzie już w najbliższy weekend – do daje tajemniczo Joanna Kocoń.