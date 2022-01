Do Wieliczki dojedziemy autobusem już nie tylko z Myślenic, ale również z Dobczyc. Za ile i o której godzinie? Katarzyna Hołuj

Autobus linii B1 Myślenice-Wieliczka Katarzyna Hołuj

Od tego roku już nie tylko Myślenice, ale także Dobczyce są połączone z Wieliczką Autobusową Linią Dowozową, która dowozi pasażerów do stacji kolejowej w Wieliczce. Z Myślenic do Wieliczki linią B1 można dojechać w 57 minut, a z Dobczyc - linią R1 w 47 minut. Rozkład jest spójny z rozkładem jazdy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, dlatego po przyjeździe do Wieliczki czeka się na pociąg do Krakowa zaledwie kilka minut. Organizatorami tych połączeń są Koleje Małopolskie.