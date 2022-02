Do zobaczenia w weekend w powiecie myślenickim, czyli co, gdzie i kiedy

SOBOTA

SUŁKOWICE, Nabór do Dziewczęcej i Kobiecej Drużyny Pożarniczej , remiza OSP Sułkowice, godz. 15. Do grupy dziewczęcej mogą wstąpić dziewczęta w wieku od 7 do 18 lat, do kobiecej zaś powyżej 18 roku życia.

MYŚLENICE, Koncert - Siódme Urodziny Panaceum, Piwnica Pod Lwem (Rynek 23), godz. 18. Jako goście wystąpią: Neksi, Misti, Next Level Label, DJ OZI.

MYŚLENICE, Memoriał im. Stacha Cichonia - finał imprezy charytatywnej, hala widowiskowo-sportowa na Zarabiu (na zdj.), W programie: godz. 8-12 faza grupowa turnieju piłkarskiego, 12-13 – turniej piłki nożnej dzieci, 13.15-14.15 – półfinały turnieju piłkarskiego, 14.30 – pokaz trialu rowerowego, 15 – finał turnieju piłkarskiego, 15.30 – licytacja i wręczenie nagród, 16-19 – finały turnieju siatkówki. Od 8.30 w hali będzie czynna Cukierenka-Spiżarenka dla Jakuba.

Celem Memoriału jest zebranie funduszy na rehabilitację Jakuba Starzaka, harcerza w śpiączce.

Kubie Starzakowi z Bęczarki, który potrzebuje środków na kosztowny pobyt w ośrodku.