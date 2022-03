Dobczyce. Kliszczacy na szkle malowani. Wystawę można oglądać w MGOKiS

Pasją Zdzisława Słoniny, obok rzeźby i fotografii, jest malarstwo na szkle. Namalował już kilka cykli obrazów, a najnowszy to właśnie „Żywobycie Kliszczaków”. Przedstawia życie na wsi z czasów dzieciństwa artysty: żniwa, sianokosy, tukę, czyli kliszczackie wykopki, ale też świętowanie i związane ze świętami zwyczaje. Tych ponad 40 prac powstało w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artysta przekazał je na stałe do zbiorów Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni, a teraz są one prezentowane w różnych miejscach w Polsce.

Były już prezentowane w Tokarni i Bielsku-Białej podczas 58. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a teraz można je oglądać w Dobczycach. Aż do 6 maja.