Droga powiatowa w Tenczynie przebudowana. Łączy dwie drogi krajowe i dwa powiaty Katarzyna Hołuj

Zakończył się kolejny etap przebudowy kolejnego odcinka drogi powiatowej Tenczyn-Glisne. Jej częścią była m.in. budowa chodnika i poszerzenie drogi, co było o tyle ważne, że to droga biegnąca przez centrum miejscowości, przy której położone są szkoła, strażnica i kościół. Nie bez znaczenia jest to, że prowadzi ona m.in. do kamieniołomu, co generuje na niej ruch samochodów ciężarowych. Poza tym, że droga służy mieszkańcom Tenczyna jest też strategicznym połączeniem starej zakopianki (DK 7) z drogą krajową w Mszanie Dolnej i łączy dwa powiaty: myślenicki i limanowski.