Dwaj Ukraińcy oszukali mieszkankę gminy Proszowice. Wpadli w Krakowie

We wtorek (27 lutego) policjanci z KPP Proszowicach zostali powiadomieni przez dwudziestoośmioletnią mieszkankę gminy Proszowice, że została prawdopodobnie oszukana. Nieznana osoba, podając się za pracownika banku PKO przekonała ją, że pieniądze na jej koncie bankowym są zagrożone. W celu ich ochrony rzekomy pracownik banku polecił, aby kobieta wygenerowała kody BLIK, dzięki którym bank będzie mógł przelać jej pieniądze na inny, bezpieczny rachunek.

Kobieta postąpiła zgodnie z instrukcjami, ale jednocześnie zaczęła podejrzewać, że mogła zostać oszukana. Nie podała kolejnych kodów, za to zablokowała swoje rachunki bankowe i poinformowała o zdarzeniu policję.

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Proszowicach ustalili, że w jednym z bankomatów na terenie Krakowa doszło do wypłaty pieniędzy z rachunku pokrzywdzonej. W wyniku podjętych czynności w okolicach bankomatu na os. Bohaterów Września w Krakowie zostały zatrzymane dwie osoby, które wcześniej wypłaciły dzięki kodowi blik 3000 złotych. Zatrzymani, obywatele Ukrainy w wieku 19 i 21 lat, zostali przewiezieni do Proszowic, gdzie młodszy z nich przyznał się do winy.