Dynia smażona a' la marmolada

Szkoda, gdyż dynia jest owocem starożytnym i bardzo zacnym. Mieszkańcy obydwu Ameryk zaczęli uprawę dyni przynajmniej 10 000 lat temu. Wyhodowali liczne odmiany zaś Europejczycy poznali dynie ledwo pięć wieków temu. Od tej pory pyszny owoc (czy może raczej warzywo), doczekał się wielu kuchennych zastosowań. Choćby zupa z dyni albo dynia marynowana w occie.

Osobiście polecam dynię smażoną a la marmolada. Owoc przecinamy na dwie połowy. Wydłubujemy włóknistą zawartość I oddzielamy nasiona. Płaskie nasiona to inny fragment dyniowych rozkoszy. Grubą łupinę kroimy w drobną kostkę. Najtrudniej oddzielić twardą skórkę, ale efekt końcowy wart jest poświęceń. Surowiec wrzucamy do żaroodpornego naczynia i smażymy w piekarniku przez kilka godzin. Na końcu doprawiamy do ulubionej słodkości cukrem trzcinowym (choć nie jest to konieczne), zaś aromat i smak można wzmocnić kilkoma roztartym goździkami i sokiem z cytryny. Pycha! Świetna do kanapek i jako nadzienie do wypieków.