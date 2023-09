Dziecięce biegi po Dolinie Będkowskiej. Niezwykli zawodnicy, duma rodziców. Zobaczcie jak radzili sobie na trasach

Tak w niedzielę, 17 września przed schroniskiem "Brandysówka" rywalizowali najmłodsi w biegu na styku gmin Wielka Wieś, Jerzmanowice-Przeginia i Zabierzów. Ze wszystkich tych gmin byli zawodnicy, ale nie tylko, bo przybyło ich także wielu z Krakowa, Olkusza i innych odleglejszych miejsc. Dzieci towarzyszyły dorosłym biegaczom, którzy nieco wcześniej pokonywali 6-kilometrowy dystans biegu głównego po Dolinie Będkowskiej. A potem dorośli dopingowali najmłodszych.

- Wszystkich zawodników do biegów dziecięcych zapisało się 200, to maksymalna liczba, która można było przyjąć na te zawody - mówi Andrzej Bukowczan, przedstawiciel Jura Moto Sport, głównego organizatora biegów po Dolinie Będkowskiej.

Dla najmłodszych organizatorzy Jura Moto Sport we współpracy z gminami Wielka Wieś i Jerzmanowice-Przeginia przygotowali kilka tras o rożnych długościach od 50 do 700 metrów. To były Biegi Płaskie dla Dzieci o Puchar im. Zofii Kwiecień. Najpierw wystartowały kilkuletnie dzieci sześciolatki i młodsze nawet trzykrotnie. Niektórzy na trasie komentowali, że to najmłodsi, którzy niedawno nabyli umiejętności chodzenia i wraz z nimi nauczyły się od razu biegać. W tej kategorii na trasie byli sam bohaterowie. Oddzielnie startowały dziewczynki, oddzielnie chłopcy.