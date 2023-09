Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych w Skawinie. Będą się prezentować fundacje, stowarzyszenia, kluby, związki

W gminie Skawina funkcjonuje bez mała sto organizacji pozarządowych. To fundacje, stowarzyszenia, kluby, związki.

Od lat we wrześniu spotykają się w Parku Miejskim na Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych.

Jest to okazja do poznania ich działalności, zgłoszenia się do uczestnictwa w nich, także w formie wolonatriatu.

Na niedzielny DOPiIS organizatorzy zapraszają w godz. 14-18.30.

