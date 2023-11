Dziesiąty Bieg Niepodległości Skawina–Mogilany. Będą utrudnienia na trasie. Czwartek ostatnim dniem zapisów

Zmiana trasy autobusu MPK

Atrakcyjne nagrody i losowanie telewizorów

- Tradycyjnie zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg, wezmą udział w losowaniu telewizorów – powiedział nam Adam Mrowiec, inicjator biegu i prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Skawinie.

Bieg organizuje przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu, Szkołą Podstawową nr 6 w Skawinie, gminami Skawina i Mogilany oraz mogilańską SP.

Do tej pory do uczestnictwa w biegu chęć wyraziło około 400 osób.

Zapisy przez https://biegskawina.pl/bieg-niepodleglosci/ do czwartku 8 listopada do północy.