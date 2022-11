„Dzika Rumunia” w Wieliczce. Atrakcyjna wystawa fotograficzna na Trakcie Solnym

Pokazane w Wieliczce fotografie powstały podczas autorskich podróży po trudno dostępnych miejscach w Rumunii. Zdjęcia te zostały opublikowane w albumie „Dzika Rumunia”.

- Album ten jest częścią większego projektu, który zawiera zdjęcia wykonane we 28 dużych rezerwatach Rumunii, w parkach narodowych, parkach przyrodniczych, geoparkach i rezerwatach biosfery. Przedsięwzięcie „România Sălbatică” to największy projekt fotograficzno-dokumentalny poświęcony naturze w Rumunii. Tematyczny film dokumentalny miał swoją premierę w 2021 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Transylwanii (TIFF), natomiast album ze zdjęciami został do tej pory wydrukowany w nakładzie 7000 egzemplarzy – podaje Urząd Miasta w Wieliczce.