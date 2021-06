Elif odc. 1007. Kerem i Asli mają romans? Streszczenie odcinka [02.07.2021] redakcja

Parla w akcie zazdrości postanawia jechać do holdingu. To, co widzi na miejscu sprawia, że kobieta wpada w złość. Co się wydarzyło? Z kolei Jülide chce postawić się Tufanowi. Co mu powie? Już teraz przeczytaj streszczenie 1007. odcinka Elif i dowiedz się więcej!