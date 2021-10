Elif odc. 1082. Tarik trafia do więzienia. Streszczenie odcinka [02.11.2021]

Elif odcinek 1082. Streszczenie

W tajemnicy przed Leventem Hümeyra udaje się na widzenie do Tarika. W więzieniu dowiaduje się, że został on napadnięty w celi i przebywa w szpitalu. Między Fidan a Melek dochodzi do kolejnej kłótni, w decydującym momencie pojawia się Gwiazda. Radość Melek i Çicek jest tym większa, że Fidan zostaje zabrana do karceru. Kiymet spotyka się z Mahirem. Wyjawia mu, że Melek i Elif to żona i pasierbica Yusufa, i że one również są spadkobierczyniami majątku Haktanirów. Tufan buntuje Emirhana. Namawia chłopca, żeby udawał chorego i wymknął się na wspólne strzelanie. Melek i Elif piszą do siebie listy. Melek zamierza go wysłać z więzienia, Elif prosi o pomoc Hümeyrę.